В Верхоянском улусе река Суордах унесла двух мужчин?

Новые подробности пропажи двух человек в Верхоянском районе

29 июля пропали двое мужчин в Верхоянском районе. Как сообщает ГУ МЧС РФ по РС(Я), лодка, на которой они выехали, перевернулась и мужчин унесло сильным течением. Возле села Суордах сохраняется высокий уровень воды на реке. Лодку позже нашли, а поиски людей продолжаются. Участие в поисках примет бригада сотрудников Службы спасения, которая вылетит сегодня из Якутска.