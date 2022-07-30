30.07.2022
15:07
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Происшествия

В Верхоянском улусе река Суордах унесла двух мужчин?

Новые подробности пропажи двух человек в Верхоянском районе
29 июля пропали двое мужчин в Верхоянском районе. Как сообщает ГУ МЧС РФ по РС(Я), лодка, на которой они выехали, перевернулась и мужчин унесло сильным течением. Возле села Суордах сохраняется высокий уровень воды на реке. Лодку позже нашли, а поиски людей продолжаются. Участие в поисках примет бригада сотрудников Службы спасения, которая вылетит сегодня из Якутска.

Фото: Sakhalife
Источник: пресс-службы МЧС РФ по РС(Я)

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