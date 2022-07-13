13.07.2022
09:34
197

Якутия

Из Верхоянского улуса эвакуируют детей

12 июля в п. Батагай из пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов Верхоянского района на воздушных судах Ми-8 «Полярных авиалиний» и МЧС России доставлены дети, пожилые люди.

34 ребенка с сопровождающим на самолете Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» прибыли из п. Батагай в Якутск для последующего размещения в детских лагерях.

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова, осуществляющая координацию и контроль работ по обеспечению безопасности населения.

Спасатели Службы спасения РС (Я) и регионального управления МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь местному населению.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча сохранятся высокие уровни воды.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх