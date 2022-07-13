Из Верхоянского улуса эвакуируют детей

12 июля в п. Батагай из пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов Верхоянского района на воздушных судах Ми-8 «Полярных авиалиний» и МЧС России доставлены дети, пожилые люди.

34 ребенка с сопровождающим на самолете Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» прибыли из п. Батагай в Якутск для последующего размещения в детских лагерях.

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова, осуществляющая координацию и контроль работ по обеспечению безопасности населения.

Спасатели Службы спасения РС (Я) и регионального управления МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь местному населению.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча сохранятся высокие уровни воды.