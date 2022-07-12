В Верхоянском улусе продолжаются работы по оказанию помощи жителям

Спасатели Службы спасения РС (Я) и регионального управления МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь местному населению в населенных пунктах Бетенкес, Томтор, Суордах Верхоянского района.

Проводится работа по доставке населения в пункт временного размещения в селе Бетенкес, в пункте временного размещения, расположенном в школе села, находятся 12 человек. Большинство жителей размещены у родственников и знакомых.

Спасатели Службы спасения РС(Я) оказывают адресную помощь населению в с. Томтор, доставку питьевой воды.

По словам старшего группы спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) Егора Слепцова, в с. Суордах, освободившемся от воды, проводится просушка жилых и подвальных помещений при помощи мотопомп.

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча сохранятся высокие уровни воды.