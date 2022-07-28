В Верхоянском улусе приступили к восстановительным работам

В Верхоянском районе завершаются работы по подсчёту ущерба вследствие паводка, составлены акты обследования всех пострадавших объектов. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по ликвидации последствий паводков поручил ускорить срок рассмотрения заявлений жителей на возмещение ущерба. Сейчас в сутки обрабатывается порядка 100 заявлений, всего подано свыше 5000.

«Все заявления должны быть рассмотрены оперативно с тем, чтобы местные жители получили всю необходимую помощь в срок. Мы должны как можно быстрее восстановить все пострадавшие населённые пункты и вернуть людей к привычной жизни», – сказал Айсен Николаев, обращаясь к руководителям министерств и ведомств.

Заключены договора на составление сметной документации пострадавших объектов. До конца недели также завершат работы по составлению сметной документации по социальным объектам.

Как сообщили в минстрое республики, всего в районе к ремонтно-восстановительным работам подлежит 71 многоквартирный дом. Проведён подсчёт потребности в стройматериалах, а также работа с местными производителями пиломатериалов и готовой продукции. Всего потребность в материалах составила порядка 250 тонн. В первую очередь будут завезены материалы для строительства дома в Верхоянске, далее в Батагае. Дополнительно в район поставят 1000 кубов пиломатериала зимником для восстановления частного сектора.

Также будут отремонтированы региональные и внутрипоселковые дороги. В настоящее время документация на аварийно-восстановительные работы дорог проходит госэкспертизу.

По поручению главы республики Айсена Николаева авиакомпании увеличат количество рейсов в пострадавший от паводков Верхоянский район. Так, с 1 августа количество рейсов будет увеличено с 8 до 10 рейсов в неделю. Это позволит доставить большее количество людей и перебросить необходимый объём грузов для восстановления населённых пунктов.

На особом контроле находится кормозаготовительная кампания. План по заготовке сена для обеспечения имеющегося скота и лошадей на этот год составляет свыше 8 тысяч тонн, прогноз района по объёму заготовки – свыше 2 тысяч тонн, что составляет 26% от плана. Недостающий объём планируется заготовить на отдалённых участках. Район получит финансовую поддержку для организации мобильных бригад и перевозку сена. За каждую заготовленную тонну сена частным хозяйствам выплатят по 5 тысяч рублей, организованным формам хозяйства и потребительским кооперативам – до 7,5 тысяч рублей. Кроме того, будет оказана помощь в доставке комбикормов.

Всего из резервного фонда в Верхоянский район доставили свыше 59 тонн гуманитарного груза, в том числе с применением авиации МЧС России.