В Верхоянском улусе подтопленными остаются три населенных пункта

В Верхоянском районе подтопленными остаются три населенных пункта: Бетенкес, Боронук и Верхоянск. За сутки освободилось от воды 73 участка, в том числе 40 жилых домов.



Всего с подтопленных населенных пунктов эвакуировано в поселок Батагай 501 человек, в числе которых 169 детей. Из них 64 ребенка доставлены в детский летний оздоровительный лагерь Сосновый Бор в г. Якутск. На территории Якутска развернуты три детских оздоровительных лагеря вместимостью более 440 человек.

Межведомственная оперативная группа продолжает работу в подтопленных наслегах Верхоянского района по развозке населению продуктов питания и питьевой воды на маломерных судах. Спасателями продолжается оказание адресной помощи населению, эвакуация населения и расчистка ручьевых каналов водоемов для увеличения пропускной способности и спаду уровня воды в населенных пунктах. Также работает вертолёт Ми-8 МЧС России.



Кроме того, в случае ухудшения обстановки в готовности к убытию в Верхоянский район находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в количестве 90 человек. Всего к ликвидации последствий привлечено 175 человек, 34 единицы техники.



В настоящий момент в бассейне рек Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды. По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки на территории района осадки не прогнозируются. В г. Верхоянск сформировался максимум дождевого паводка и превысил опасную отметку на 57 см. и в ближайшие сутки прогнозируется колебание уровней воды с сохранением опасных отметок.

В связи с дальнейшим прохождением волны дождевого паводка ниже по течению на реки Яна рост уровней воды продолжится на 20 – 30 см. В связи с чем, существует вероятность выхода воды на пойму и подтопление пониженных участков местности у поселка Батагай и села Хайысардах Верхоянского района, а также поселка Усть-Куйга Усть-Янского района, расположенных ниже по течению.