В Верхоянском улусе подняли на поверхность тело погибшего мужчины

Как сообщалось ранее, 18 февраля к месту происшествия вылетела оперативная группа водолазного ПСП ГБУ «Служба спасения РС(Я)» с необходимым оборудованием.

19 февраля проделав майну, было проведено обследование провалившегося автомобиля и акватории вокруг него, в 16.30 водолазами службы спасения было обнаружено и поднято на поверхность тело мужчины 1983 г.р. На месте работают следственные органы.

16.02.22 в ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» поступила информация о том, что в 10 км от с. Осохтох Верхоянского района на автозимнике «Яна» произошел провал под лёд грузового автомобиля «МАЗ» груженого углем. По поступившей информации, в машине находилось два человека. Водитель самостоятельно смог выбрался из кабины и добрался до н.п. Осохтох, состояние здоровья водителя — удовлетворительное. Напарник 1983 г.р. пропал без вести. Разрешенная масса по автозимнику 30 тонн. На месте происшествия работают инспектора ГИМС, представители администрации, и взаимодействующие структуры.