27.07.2022
12:26
203

Якутия

В Верхоянском улусе начнется отопительный сезон для просушки домов

С 5 августа в Верхоянском районе будет запущено отопление в дома. Отопительный сезон в пострадавших во время дождевого паводка населенных пунктах Верхоянского района начнется раньше установленного срока по решению республиканской Комиссии по ЧС для просушки жилых домов.

По нормативу отопительный сезон в Верхоянском районе обычно начинается с 28 августа.

На сегодняшний день для проведения восстановительных работ и подготовки к отопительному сезону на объектах ЖКХ завезен полный объем необходимых материалов и оборудования. Всего доставлено авиарейсами 14,8 тонн техники и оборудования.

По информации ГУП «ЖКХ РС (Я)», в селе Дулгалах проводятся восстановительные работы в котельной. Полностью восстановлены пострадавшие тепловые сети в селе Юнкюр, в остальных наслегах к восстановлению теплотрасс приступят в ближайшее время. Также дополнительно привлечена спецтехника для буртовки (просушки) угля в пострадавших населенных пунктах.  

«Обеспеченность углем в Верхоянском районе в достаточном объеме для прохождения отопительного сезона. Запас сформирован до марта следующего года. Открытие автозимников планируется в январе. До Верхоянска действует круглогодичная дорога», — отметил заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Долгунов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх