В Верхоянском улусе начнется отопительный сезон для просушки домов

С 5 августа в Верхоянском районе будет запущено отопление в дома. Отопительный сезон в пострадавших во время дождевого паводка населенных пунктах Верхоянского района начнется раньше установленного срока по решению республиканской Комиссии по ЧС для просушки жилых домов.

По нормативу отопительный сезон в Верхоянском районе обычно начинается с 28 августа.

На сегодняшний день для проведения восстановительных работ и подготовки к отопительному сезону на объектах ЖКХ завезен полный объем необходимых материалов и оборудования. Всего доставлено авиарейсами 14,8 тонн техники и оборудования.

По информации ГУП «ЖКХ РС (Я)», в селе Дулгалах проводятся восстановительные работы в котельной. Полностью восстановлены пострадавшие тепловые сети в селе Юнкюр, в остальных наслегах к восстановлению теплотрасс приступят в ближайшее время. Также дополнительно привлечена спецтехника для буртовки (просушки) угля в пострадавших населенных пунктах.

«Обеспеченность углем в Верхоянском районе в достаточном объеме для прохождения отопительного сезона. Запас сформирован до марта следующего года. Открытие автозимников планируется в январе. До Верхоянска действует круглогодичная дорога», — отметил заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Долгунов.