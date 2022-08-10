В Верхоянском улусе начался отопительный сезон

Сегодня, 10 августа, в населенных пунктах Верхоянского района Якутии, пострадавших во время дождевого паводка, запустили в работу теплоснабжающие объекты ГУП «ЖКХ РС (Я)». Все семь котельных в городе Верхоянске, селах: Боронук, Бетенкес и Дулгалах подали тепло в социальные объекты и жилищный фонд.

Отопительный сезон в пострадавших наслегах начался раньше установленного срока по решению республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для просушки жилых домов. По приказу предприятия осенне-зимний период в Верхоянском районе в соответствии с нормативами ежегодно начинается в конце августа.

До 5 августа персонал Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» при координации первого заместителя генерального директора – главного инженера Александра Корякина завершил пробные запуски теплоисточников с целью проверки работы оборудования. К моменту запуска готовность котельных и инженерных сетей составила 100%.

«Сегодня продолжаются работы по просушке и замене утеплителя инженерных сетей. В других производственных участках Верхоянского филиала ведутся подготовительные работы в рамках ремонтной программы. На местах имеется полный объем необходимых производственно-технических материалов и оборудования, обеспеченность топливными ресурсами в достаточном количестве для прохождения отопительного периода», — проинформировал Александр Корякин.