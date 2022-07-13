В Верхоянском улусе лошади и скот отогнаны в безопасные от паводка зоны

На возвышенные территории отогнаны 1 835 голов крупного рогатого скота и 335 лошадей в Суордахском, Дулгалахском, Сартанском, Арылахском, Адычинском, Эльгесском, Эгинском, Бабушкинском наслегах и в городе Верхоянске, передает оперштаб Якутии.

По информации руководителя группы по мобилизационной подготовке Виталия Никитина, который находится сейчас в Верхоянском улусе, в пункте временного содержания скота в Суордахском наслеге подготовлен необходимый запас кормов для 97 голов крупного рогатого скота.

Там все жилые дома и приусадебные участки освобождены от воды. При дальнейшем снижении уровня воды животные будут перемещены на базовые объекты содержания.

В остальных наслегах скот и лошади пока останутся на возвышенности.