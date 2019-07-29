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29 июля 2019, 19:50
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В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант

Главная цель благотворительного меддесанта – максимально полный скрининг и мониторинг здоровья якутян на безвозмездной основе. Для многих жителей  отдаленных населённых пунктов Якутии это единственная возможность пройти полноценное и, самое главное, своевременное медицинское обследование.

 По прибытию в Батагай бригада из 6 специалистов  ГБУ РС(Я) «Республиканский центр  медицинской профилактики» под руководством врача-педиатра Оюны Будаевой сразу вылетела на вертолете в  Юнкюр. С этой отдаленной деревней отсутствует круглогодичная наземная транспортная связь. Работа меддесанта  сразу развернется в полном объеме и займет три дня. В числе выехавших в Верхоянье специалистов находится главврач республиканского онкоцентра Всеволод Иванов. Затем медики вернутся в районный центр, где продолжат прием жителей до 2 августа.

Как отметил глава Верхоянского района Гаврил Чириков, «прибытие десанта медиков – результат тесного взаимодействия и взаимопонимания между администрацией, депутатским корпусом, общественниками муниципального улуса и горнодобывающей компанией «Полиметалл».

Расходы по перелёту из столицы до Батагая, по размещению и питанию медперсонала, оплату всей диагностики взял на себя Якутский филиал АО «Полиметалл УК»  (директор Александр Акамов).

Компания ведет геолого-разведочные работы на серебряном месторождении  Прогноз и активно вносит вклад в развитие Верхоянского района. Так, отремонтированы образовательные и культурные учреждения, закуплено электрооборудование и мебель для детских садов, офтальмологическое оборудование для Верхоянской центральной районной больницы. В этом году компания также реализует ряд мероприятий в рамках заключенного с районом соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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29.07.2019

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29.07.2019

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29.07.2019

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