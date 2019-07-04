В Верхоянском районе сохраняется сложная лесопожарная обстановка

На территории Верхоянского района сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В настоящее время в улусе ведутся работы по тушению 4 лесных и 7 природных пожаров. Всего в ликвидации пожаров задействовано 202 человека и 31 ед. техника. Отметим, большинство лесных пожаров возникли по причине перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий, сообщает ЯСИА со ссылкой на Минэкологии Якутии.

По словам заместителя руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Иннокентия Кычкина, который в эти дни работает в Верхоянском районе, тушение осложняет то, что из-за высокой захламленности лесных участков, труднодоступности территорий, работы преимущественно ведутся ручным способом.

«Прямой угрозы населенным пунктам нет, но есть вероятность ее возникновения, очень много зависит от погодных условий. Проводится опашка по периметру пожаров, основные силы задействованы на кромках со стороны наслегов. Интенсивность пожаров средняя и слабая, но горит болотистая местность и мари, потому есть задымление. Потушить торфяник очень сложная и трудоемкая задача. Наших «специалистов-наземников» перебросили с Якутска, Хангаласского, Горного, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Таттинского районов, работают десантники и парашютисты пожарные. Очень активно помогает население, все понимают всю серьезность ситуации», — говорит он.

Также он отметил, что зима в Верхоянском улусе была малоснежной, с середины мая стоит сухая, жаркая, ветреная погода, незначительные осадки с грозами прошли только 24 июня, 1-2 июля местами.

Напомним, в настоящее время в районе продолжает действовать режим ЧС муниципального характера.