В Верхоянском районе продолжается тушение природных пожаров

На сегодняшний день в Верхоянском район зарегистрировано 64 термоточек, общая площадь, пройденная огнем, 367 293,0 га. На землях иных категорий действуют семь природных пожаров на общей площади 221 573,0 га. На тушении задействовано всего 91 человек, 11 единиц техники. На землях иных категорий задействовано 41 человек, 8 единиц техники.

Кроме того, на землях лесного фонда в зонах контроля приняты меры по тушению двух пожаров на площади 375,0 га. На тушение пожаров лесного фонда задействовано 50 человек, 3 единиц техники.

На территории МО «Табалахский наслег» возгорание на площади 189,0 га. В т.ч. 7,0 га торфяной на юго-восточной кромке. В местности озера Кетет-Арыта на юго-восточной стороне работают по тушению пожара 10 человек ГАУ «Якутлесресурс», местное население — 10 человек, 2 единиц техники.

На местности с. Томтор (МО «Дулгалахский наслег») площадь пожара составляет 186,0 га. В т.ч. 4 га торфяной. Работают 10 мобилизационных из числа местного населения, 20 работников ГАУ «Якутлесресурс», 1 единица техники.

В связи с усилением ветра, сложной рельефной местностью и повышением дневной температуры был прорыв западной и восточной кромки через минполосу, которые движутся в юго-западном и северо-восточных направлениях. В настоящее время продолжается прокладка минполосы.