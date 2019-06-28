В Верхоянском районе энергетики работают в режиме ЧС

В Верхоянском районе энергетики работают в режиме ЧС В Верхоянском улусе, где по информации ГУ МЧС России по РС(Я) действуют 24 пожара, объявлена чрезвычайная ситуация. Энергетики электрических сетей АО «Сахаэнерго» находятся в режиме повышенной готовности к ликвидации последствий ЧС. «Все энергообъекты Сахаэнерго оборудованы средствами пожаротушения, на сегодняшний день угроза энергообъектам филиала отсутствует», – сообщает главный инженер Сахаэнерго Петр Кондратьев. Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

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