Айсен Николаев: «В Верхоянском районе завершены все

аварийно-восстановительные работы»

Всего было отремонтировано 18 социально-значимых объектов образования и

здравоохранения, об этом сообщил Глава республики Айсен Николаев в ходе

прямого эфира передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК

«Саха», а также радио «Тэтим».

«Свыше 3 900 жителей Верхоянского района уже получили финансовую помощь,

которая будет направлена на восстановление имущества первой необходимости, а

также в виде единовременной выплаты. Общая сумма составила более 34 млн

рублей», – сказал он.

Айсен Николаев отметил, что собственники индивидуальных жилых домов и

квартир на первых этажах многоквартирных домов, пострадавших во время

паводка, также получают финансовую помощь на ремонт жилых помещений. По

состоянию на 25 октября такую помощь получили свыше 600 человек.

«В аварийно-восстановительных работах в Верхоянском районе также участвовали

студенческие отряды — всего 35 бойцов в составе 3 отрядов», – сообщил глава

региона.