В Верхоянском районе спасли мужчину и собаку, окруженных водой
11 июля спасателям Службы спасения РС(Я), работавшим в составе межведомственной группы в с. Томтор Верхоянского района поступило сообщение о том, что в 20 км от села в избушке мужчина нуждается в эвакуации.
Незамедлительно прибывшие спасатели Службы спасения РС(Я) с проводником благополучно доставили его в Томтор.
Как оказалось, местной администрацией заблаговременно до мужчины был доведен прогноз о возможном подъеме уровня воды вследствие выпавших осадков, однако, он тогда отказался эвакуироваться. Так, оказавшись отрезан быстро прибывшей водой, мужчина третий день находился на крыше избушки со своей собакой.
В с. Бетенкес, Томтор, Суордах Верхоянского района спасатели Службы спасения РС(Я) и ГУ МЧС России по РС(Я) продолжают осуществлять адресную помощь жителям села, перевозят в пункт временного размещения, проводят мониторинг паводковой обстановки.
На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа.
Согласно прогнозу, при выпадении осадков, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча продолжится рост уровня воды.
Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации рекомендуется подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
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Морду собачки тоже надо было замазать…