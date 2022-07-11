11.07.2022
19:32
236

Происшествия

В Верхоянском районе спасли мужчину и собаку, окруженных водой

11 июля спасателям Службы спасения РС(Я), работавшим в составе межведомственной группы в с. Томтор Верхоянского района поступило сообщение о том, что в 20 км от села в избушке мужчина нуждается в эвакуации.

Незамедлительно прибывшие спасатели Службы спасения РС(Я) с проводником благополучно доставили его в Томтор.

Как оказалось, местной администрацией заблаговременно до мужчины был доведен прогноз о возможном подъеме уровня воды вследствие выпавших осадков, однако, он тогда отказался эвакуироваться. Так, оказавшись отрезан быстро прибывшей водой, мужчина третий день находился на крыше избушки со своей собакой.

В с. Бетенкес, Томтор, Суордах Верхоянского района спасатели Службы спасения РС(Я) и ГУ МЧС России по РС(Я) продолжают осуществлять адресную помощь жителям села, перевозят в пункт временного размещения, проводят мониторинг паводковой обстановки. 

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа.

Согласно прогнозу, при выпадении осадков, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча продолжится рост уровня воды.

Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации рекомендуется подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»
Один комментарий на «В Верхоянском районе спасли мужчину и собаку, окруженных водой»
  1. Александр 11.07.2022 20:12

    Морду собачки тоже надо было замазать…

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх