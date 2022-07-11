В Верхоянском районе спасли мужчину и собаку, окруженных водой

11 июля спасателям Службы спасения РС(Я), работавшим в составе межведомственной группы в с. Томтор Верхоянского района поступило сообщение о том, что в 20 км от села в избушке мужчина нуждается в эвакуации.

Незамедлительно прибывшие спасатели Службы спасения РС(Я) с проводником благополучно доставили его в Томтор.

Как оказалось, местной администрацией заблаговременно до мужчины был доведен прогноз о возможном подъеме уровня воды вследствие выпавших осадков, однако, он тогда отказался эвакуироваться. Так, оказавшись отрезан быстро прибывшей водой, мужчина третий день находился на крыше избушки со своей собакой.

В с. Бетенкес, Томтор, Суордах Верхоянского района спасатели Службы спасения РС(Я) и ГУ МЧС России по РС(Я) продолжают осуществлять адресную помощь жителям села, перевозят в пункт временного размещения, проводят мониторинг паводковой обстановки.

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа.

Согласно прогнозу, при выпадении осадков, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча продолжится рост уровня воды.

Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации рекомендуется подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.