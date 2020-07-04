В Верхоянском районе работает оперативная группа правительства Республики Саха (Якутия), которая вылетела в п.Батагай вчера, 3 июля специальным рейсом из г. Якутска. В составе группы, которую возглавляет первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов, входят работники ГАУ «Якутлесресурс», АО «Саханефтегазсбыт», ГБУ «Служба спасения РС(Я)». Они доставили инвентарь и оборудование для борьбы с лесным пожаром из республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Сегодня утром, 4 июля, состоялось заседание КЧС, на котором была обсуждена оперативная обстановка. Для дежурства силы сосредоточены на острове, расположенном напротив пос. Батагай, где сейчас необходимо перекрыть и тушить очаги открытого огня. Ситуацию контролирует группа, в составе которой помимо местного населения, специалисты ГУП ЖКХ.

Что касается нефтебазы, то открытого огня нет. Обстановка контролируется расчетами Государственной противопожарной службы РС(Я).

На оперативном заседании КЧС улуса отмечена оперативная работа ГУП ЖКХ. Принято решение увеличить число техники, используемой для тушения пожара, силами отряда Государственной противопожарной службы республики провести дальнейшую разведку очагов открытого огня.

Также на сегодня запланирован вылет вертолета МИ-8 для мониторинга, а также для переброски группы в с.Кустур Эвено-Бытантайского улуса.