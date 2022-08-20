В Верхоянском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы

Ход работ рассмотрели сегодня, 10 августа, на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий дождевых паводков под председательством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова.

По поручению главы республики Айсена Николаева для просушки пострадавшего жилья опережающий отопительный сезон в районе начался 10 августа, в ускоренном темпе ведутся восстановительные работы.

Все семь котельных в городе Верхоянске, селах Боронук, Бетенкес и Дулгалах работают в штатном режиме. По остальным наслегам планируется запустить тепло 28-29 августа после завершения текущего ремонта.

Ведутся работы по восстановлению уличной-дорожной сети населенных пунктов и муниципальной автодороги «Батагай-Бетенкес». Закончен ремонт четырех улиц с. Суордах. На следующей неделе планируют завершить работы в селах Дулгалаах, Сартан. Также проведут ремонт улиц сел Боронук, Бетенкес. В г. Верхоянске восстанавливают дорогу-насыпь, начнут ремонтировать улицы.

На сегодня на местах уточнили количество многоквартирных домов, подвергшихся наводнению: 77 с 285 квартирами. Дмитрий Садовников поручил на следующей неделе решить вопрос финансирования выплат и направить средства в бюджет района.

Всем поселениям были доведены финансовые средства в объеме 36 млн рублей для оказания выплат собственникам пострадавших индивидуальных жилых домов.

Вертолетом Ми-26 МЧС России доставлено 94,401 тн строительных товаров, продукции производственно-технического назначения, также гуманитарного груза. Также будут осуществлены вылеты в села Боронук, Юнкюр, Бетенкес. В первоочередном порядке будут доставлены строительные материалы.

Как отметил Дмитрий Садовников, вопрос дополнительного финансирования ремонта домов культуры и спортивных объектов, который озвучен руководством района, будет решен.