В Верхоянский район вылетает рабочая группа правительства республики и контрольных органов

Сегодня, 12 июня, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание правительственной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности с руководством администрации Верхоянского района по ситуации, сложившейся в связи с природными пожарами. Исходя из текущей ситуации, в районе рекомендовано ввести режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Сегодня же в Верхоянский район вылетает рабочая группа, в составе которой представители правительства республики, контрольных и надзорных органов, Роспотребнадзора для мониторинга состояния воздуха и дополнительные силы для тушения пожара.

Группу возглавляет заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров.

В настоящее время прямой угрозы населённым пунктам и социально-экономическим объектам нет.

Также Глава Якутии назначил оперативную группу по расследованию причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные.

Как сообщает Управление МЧС по Республике Саха (Якутия), пожар, действующий на территории Верхоянского участкового лесничества рядом с селом Хайысардах, является низовым, ландшафтным, действует на землях иных категорий. Кромка пожара распространяется от населённого пункта.

Южнее от населённого пункта имеются естественная преграда для дальнейшего распространения пожара – река Яна, а также оборудована минерализованная полоса протяжённостью 5 км. Защитные мероприятия проведены в полном объёме.

На случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению сил и средств Аэромобильной группировкой Управления МЧС по Республике Саха (Якутия).