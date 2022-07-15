В Верхоянский улус на подмогу вылетают два отряда из СВФУ

Отряд Студенческого Координационного Совета из 10 студентов отправится в село Дулгалаах.

Отряд Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ также в составе 10 студентов будет помогать в селе Суордаах — передает официальный канал Северо-Восточного федерального университета. Руководит выездом сотрудник Управления студенческим развитием СВФУ Вячеслав Стручков, уроженец Верхоянского района.

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