15.07.2022
16:30
95
Общество
В Верхоянский улус на подмогу вылетают два отряда из СВФУ
Отряд Студенческого Координационного Совета из 10 студентов отправится в село Дулгалаах.
Отряд Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ также в составе 10 студентов будет помогать в селе Суордаах — передает официальный канал Северо-Восточного федерального университета.
Руководит выездом сотрудник Управления студенческим развитием СВФУ Вячеслав Стручков, уроженец Верхоянского района.
Фото: https://t.me/svfunews
Источник: https://t.me/svfunews
#В Верхоянский улус на подмогу вылетают два отряда из СВФУ#Верхоянский район#наводнение в Верхоянском улусе#паводок в Якутии#республика саха (якутия)#СВФУ#Якутия
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