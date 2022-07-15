15.07.2022
16:30
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Общество

В Верхоянский улус на подмогу вылетают два отряда из СВФУ

Отряд Студенческого Координационного Совета из 10 студентов отправится в село Дулгалаах.
Отряд Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ также в составе 10 студентов будет помогать в селе Суордаах — передает официальный канал Северо-Восточного федерального университета.

Руководит выездом сотрудник Управления студенческим развитием СВФУ Вячеслав Стручков, уроженец Верхоянского района.

Фото: https://t.me/svfunews
Источник: https://t.me/svfunews

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