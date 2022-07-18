В Верхоянский улус доставлена первая партия груза для восстановления объектов ЖКХ

В Верхоянский район направлена первая партия груза для восстановительных работ котельных и тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС (Я)», пострадавших во время паводка.

Спецрейсом в Верхоянск доставлены утеплитель для тепловых сетей, электрооборудование и 100 кг гипохлорита кальция для проведения дезинфекции. К отправке следующей партией готовятся необходимые материалы.

Отметим, что по поручению главы Республики Саха (Якутия) стоит задача обеспечить подготовку объектов к отопительному сезону в срок до 1 сентября, в том числе восстановить тепловые сети, осуществить просушку домов, обеспечить пострадавшие села дезинфицирующими средствами.

Сегодня проводится оценка ущерба и ориентировочный расчет материалов для восстановительных работ. Во время паводка в поселке Батагай проведены работы по укреплению береговой линии угольного склада, чтобы не допустить дальнейшего затопления угольного запаса необходимого для прохождения отопительного сезона. В работах были задействованы 30 человек и 10 единиц спецтехники.

На данный момент в поселке Батагай персоналом ГУП «ЖКХ РС (Я)» организовано круглосуточное дежурство.

Для просушки пострадавших домой планируется скорректировать сроки начала отопительного сезона на более ранний срок. По плану обычно отопительный сезон начинается в конце августа.

В целях проведения дезинфекции ГУП «ЖКХ РС(Я)» выделены средство для обеззараживания воды «Акватабс», а также доставлено 100 кг гипохлорита кальция. Помимо этого, местными властями поселка Батагай выделены несколько бочек по 50 кг гипохлорита кальция и 90 единиц дезсредства «Акватабс».