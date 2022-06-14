В Верхоянске открылась модельная библиотека

Верхоянская районная библиотека заметно расширила комплекс предлагаемых услуг благодаря национальному проекту «Культура». Открытие переоборудованной библиотеки состоялось 6 июня. Это первая библиотека, открывшаяся в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта в этом году.

— В библиотеку в рамках национального проекта «Культура» поступило новое оборудование, компьютерная техника. Благодаря этому в библиотеке появился ряд дополнительных услуг для жителей — это помощь в использовании портала Госуслуги, заполнение форм заявлений на сайтах госучреждений (3НДФЛ, Росгосстрах, Дальневосточный гектар и пр.), также здесь помогут осуществить аудио и видео монтаж, есть печать фотографий и даже услуги выездной фотосессии. Помимо технического оснащения библиотека также преобразилась визуально, установлены новые двери, закуплен линолеум, новая мебель — кресла стеллажи и пр., доставку организовывали по автозимнику, — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Отметим, что отбор в конкурсе Министерства культуры и духовного развития РС (Я) «Муниципальная модельная библиотека РС (Я)» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Верхоянская районная библиотека прошла в декабре 2021 года. Сумма финансирования составила 1 млн 326 тыс рублей, из которых 1,3 — млн выделены из республиканского бюджета и 26,5 тысяч рублей из муниципального.