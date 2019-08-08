В Верхоянье средь бела дня померкло солнце

Встревоженные жители Верхоянского улуса направили фотографии, который опубликовала Якутия24. «Природный катаклизм», — сетуют жители улуса на отсутствие светила.

Ни белые ночи в летнее время, ни снежные осадки в середине июля не удивляют якутян так, как другие природные явления. Сегодня жители Верхоянского улуса проснулись в кромешной тьме. Причина его неизвестна.

Вряд ли это может быть солнечное затмение. Даты лунных и солнечных затмений известны заранее, и 8 августа 2019 года там не фигурирует.

Согласно календарю астрономов, последнее солнечное затмение случилось 2 июля 2019 года, и жителям России оно не было видно.

Следующее солнечное затмение астрономы обещают лишь 26 декабря 2019 года. Частное затмение будет видно на территории Азии и Австралии, в Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Калимантане. В России его можно будет наблюдать только в Забайкалье и Приморье.

Напомним, в прошлом году, в ряде северных районов Якутии в 20-ых числах июля резко с поле зрения исчезло Солнце. За это время появилось несколько версий произошедшего: от банального солнечного затмения, которого в его в эти дни не было, до взрыва в стратосфере американских орбитальных спутников и появлением в этом районе военных вертолетов.

И вот сегодня Верхоянье вновь осталось без солнца. И никаких объяснений этому нет.