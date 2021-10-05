В Верхоянье на реке Ольджо спасли четырех рыбаков

Днем 1 октября на телефон Дежурного Службы спасения РС(Я) поступило сообщение о том, что на р. Ольджо сломался катер, в котором находятся 4 человека. Мужчины 24 сентября выехали на рыбалку с п. Батагай на резиновой лодке. В связи с началом ледостава и образования шуги, водным и наземным транспортом до данной локации добраться нет возможности. В связи с низкими температурами и ограничением запасов еды и топлива есть угроза жизни. Один из мужчин предпринял попытку самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта, ушел из временного лагеря и его местонахождение не известно. Требуется поиск ушедшего и эвакуация оставшихся мужчин вертолетом.

По решение КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) в целях сокращения времени на поиск и спасение, учитывая угрозу жизни и здоровья, было принято решение утром 5 октября отправить вертолет из поселка Батагай на поиски и эвакуацию пострадавших рыбаков. Днем всех четырех мужчин доставили в поселок Батагай, состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендуют жителям республики воздержатся от выезда на реку, в связи устоявшимися низкими температурами, на реках Якутии, отмечается устойчивое ледообразование.

В соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам на территории Республики Саха (Якутия):

С 1 октября 2021 года в Анабарском, Верхоянском, Оленекском, Усть-Янском, Эвено–Бытантайском улусах (районах); с 4 октября 2021 года: в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском, Оймяконском улусах (районах); с 11 октября 2021 года: в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском улусах (районах), в ГО «г. Якутск» и ГО «п. Жатай».Спасатели напоминают, что в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Обледенение судна приводит к потере устойчивости и опрокидыванию судна.