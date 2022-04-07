В Верховном суде РС(Я) рассмотрели жалобы на оправдательный приговор утумовцам

Сегодня, 7 апреля, в Верховном суде РС(Я) рассмотрели апелляции на оправдательный приговор Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой (ООО «Утум-Инвест+»), которые подали прокуратура и потерпевшая сторона. Судейская коллегия во главе с судьей Дмитрием Петраковым заслушала адвокатов обеих сторон. На судебном заседании присутствовал Георгий Карамзин. Решение Верховного суда РС(Я) будет оглашено 14 апреля.

Напомним, что 7 февраля в Якутском городском суде судья Лена Егорова оправдала Татьяну Самсонову и Георгия Карамзина (ООО «Утум-Инвест+»), которых обвиняли в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

Татьяну Самсонову и Георгия Карамзина обвиняли в подстрекательстве экс-заммэра Якутска Василия Гоголева к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии». Судья Лена Егорова вынесла оправдательный приговор в связи с тем, что ранее Арбитражным судом было расторгнуто дополнительное соглашение между сторонами.

Важно отметить, что суд по делу Василия Гоголев уже давно состоялся, так как оно было выделено в отдельное производство. На суде экс-заммэра полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.