В Верхневилюйском улусе перевыполнят план по социальной газификации

Об этом рассказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников по итогам командировки в Верхневилюйский район.

«По Верхневилюйскому району в этом году в плане догазификации стояло 49 домовладений, но план мы также будем перевыполнять и подключим 68 участков. Сейчас работы завершены по 39 объектам и осуществлено 18 пусков газа внутри домов. В течение ближайшего времени все работы будут завершены», — отметил руководитель газовой компании.

В целом, как он написал у себя в телеграмм-канале, по реализации планов программы социальной газификации на этот год региональный оператор газификации вышел на завершающий этап: всего принято 4107 заявок на догазификацию и заключено 2982 договора с исполнением в 2022 году. То есть при первичном плане по подключению 2041 дома к сетевому газу план этого года будет перевыполнен.

В рамках командировки руководитель национальной нефтегазовой компании провел встречу с коллективом Верхневилюйского эксплуатационного газового участка по теме реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» в части проекта социальной газификации, о ходе специальной военной операции, о текущей ситуации и будущем компании «Сахатранснефтегаз».

«Хотел бы отметить, что коллеги из Верхневилюйского эксплуатационного газового участка с уверенностью смотрят в будущее и делают большой вклад в развитие района», — сказал Алексей Колодезников.