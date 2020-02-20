20.02.2020
17:30
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Якутия

В Верхневилюйском районе установили первую сваю спорткомплекса

В селе Андреевское Верхневилюйского района Якутии будет построен универсальный комплекс спортивных единоборств.

Первую сваю установили сегодня. На церемонии установки присутствовали председатель правительства Якутии Владимир Солодов и глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин.

В состав комплекса будeт входить: общежитие на 32 места, зал единоборств, тренажерный и конференц-зал.

«Уверен, что комплекс спортивных единоборств станет центром для оздоровления населения и в его стенах вырастут новые чемпионы, которые с честью и достоинством будут представлять родную Якутию», — отметил премьер республики, обращаясь к жителям села.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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