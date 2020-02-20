В Верхневилюйском районе установили первую сваю спорткомплекса

В селе Андреевское Верхневилюйского района Якутии будет построен универсальный комплекс спортивных единоборств.

Первую сваю установили сегодня. На церемонии установки присутствовали председатель правительства Якутии Владимир Солодов и глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин.

В состав комплекса будeт входить: общежитие на 32 места, зал единоборств, тренажерный и конференц-зал.