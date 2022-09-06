В Верхневилюйском районе строится ФАП

В Верхневилюйском районе продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Харбала по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».

Новый ФАП будет обслуживать более 500 жителей села. Главный врач райбольницы Сардана Павлова сообщила, что в настоящее время уже возведен каркас здания будущего ФАПа, завершена укладка кровли, установлены пластиковые окна, двери, коммуникации. ФАП будет оснащён и оборудован согласно медицинским стандартам.

После ввода в эксплуатацию можно будет производить полноценную диагностику и лечение неосложненных острых, хронических заболеваний, организовать патронаж детей и беременных, проводить профилактические и лечебные мероприятия.

Задача модернизации первичного звена – улучшить обеспечить доступность и качество первичной медицины, в том числе в сельских населенных пунктах. Фельдшерско-акушерские пункты являются самыми приближенными к населению в районах.