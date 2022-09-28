В Верхневилюйске заметили мужчину, похожего на пропавшего сына известной якутянки

Сегодня, где-то в 11:00-12:30 часов в селе Верхневилюйск возле паромной переправы (эргэ балыыьа таьыгар) заметили мужчину подходящего по приметам на указанного разыскиваемого Тиит Дьулус Талбан Уола.

Если кто увидел пусть сообщат в полицию Дежурную часть — сообщает в своем телеграм-канале начальник Управления образования Верхневилюйского улуса Спиридон Борбуев.

Напомним, в Якутии пропал сын известной общественницы Сулустааны Мыраан. Молодой человек не дает о себе знать с 11 сентября.