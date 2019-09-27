В Верхневилюйске введен пансионат Республиканского лицея им. М.А.Алексеева

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в Верхневилюйске принял участие в торжественном открытии пансионата для учащихся Республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева.

Айсен Николаев поздравил собравшихся с Днем государственности Республики Саха (Якутия), подтвердившим незыблемость нашего единства в составе федеративного Российского государства. Ил Дархан отметил, что благодаря государственности в республике большое внимание уделяется развитию системы образования, важнейшей задачей которой является формирование у юных якутян высокого интеллекта, духовного роста, чувства патриотизма и гражданственности.

«Здание Верхневилюйского республиканского лицея-интерната было введено в 2000 году, тогда же 19 лет назад должно было начаться строительство пансионата для детей, которые приезжают сюда учиться из соседних наслегов и улусов республики. Уверен, что с вводом нового пансионата дело, начатое народным учителем Михаилом Андреевичем АЛЕКСЕЕВЫМ, обязательно будет продолжено, а желающих учиться в Верхневилюйском лицее станет еще больше», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Также педагогов и учащихся с открытием пансионата поздравили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ и глава Верхневилюйского района Владимир ПОСКАЧИН.

В рамках торжественного мероприятия глава Якутии Айсен Николаев в честь открытия пансионата посадил саженец березы у фасада нового здания.

Учащиеся 7-го класса Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева Пелагея КИМ, Денис ХОЛБУЕВ и Лера САВВИНОВА поделились своей радостью: «Сегодня для всех учащихся и учителей нашего лицея вдвойне радостный и волнительный день, связанный не только с открытием нового здания пансионата, но и с приездом в наш район главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Мы гордимся нашим Ил Дарханом, равняемся на него, так как он тоже является выпускником Республиканского лицея им. М.А. Алексеева. Хотим поздравить его с Днем государственности Республики Саха (Якутия) и пожелать успехов в работе, новых побед и свершений».

Отметим, что новое благоустроенное здание пансионата рассчитано на 100 мест. В трехэтажном здании имеются медицинский кабинет, буфет, комната воспитателей, кабинеты для выполнения домашних заданий и учебные классы.