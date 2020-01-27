В Верхневилюйске спортсмен умер во время соревнований

Причину смерти участника соревнований по волейболу сидя установят после экспертизы

В селе Верхневилюйск во время Республиканского турнира по волейболу сидя одному из участников стало плохо. Через некоторое время он скончался, сообщает ЯСИА.

С 24 по 26 января в селе Верхневилюйск проходил Республиканский турнир по волейболу сидя. На нем собрались 118 спортсменов из восьми районов региона. 26 января во время игры между командами Мегино-Кангаласского и Амгинского улусов во время технического перерыва участнику первой команды стало плохо. На месте врачом была оказана первая помощь и параллельно вызвана скорая помощь. Бригада подъехала через три минуты. Врач скорой провел процедуру реанимации, констатировал факт смерти.

Допуск к соревнованиям у 62-летнего спортсмена, инвалида 3 группы, был. Причина смерти станет известна 28 января после проведения судмедэкспертизы, сообщили в Республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта.

«Во время игры спортсмену из Мегино-Кангаласского улуса стало плохо. Дежурный врач соревнований, который был рядом, старался реанимировать, но безуспешно. Приехала и скорая помощь, но спасти человека не удалось. Он выступал за Мегино-Кангаласский улус, допуск к соревнованиям у него был — виза от врача присутствовала от командирующей стороны», — пояснил ЯСИА заместитель директора Центра адаптивной физкультуры и спорта Александр АБДУЛЬМАНОВ.

По словам начальника команды Мегино-Кангаласского улуса Тамары ЛЕБЕДЕВОЙ, у пострадавшего не было проблем со здоровьем, кроме поражения опорно-двигательного аппарата: «Он выглядел здоровым, выступал среди спортсменов с ПОДА. А других проблем со здоровьем у него, как мы знаем, не было. Созвонились с его сыном, он также не знал, было ли что-то не так с состоянием здоровья».