В Верхневилюйске состоится торжественное открытие Дома Олонхо

В эти дни глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в XV национальном празднике Ысыах Олонхо-2022 в Верхневилюйском улусе, сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

19 июня в рамках праздничных мероприятий Айсен Николаев примет участие в установке первой сваи Центра культуры имени И.Н. Барахова в с. Кюль Харбалахского наслега, выплавке железной руды кузнецами Чап в с. Кэнтик и обряде встречи солнца.

20 июня в местности Түгэхтэй Верхневилюйского улуса состоится торжественное открытие XV национального праздника Ысыах Олонхо-2022.

Ил Дархан в этот день примет участие в торжественном открытии Дома Олонхо в Верхневилюйске, встретится с почетными гостями праздника – Государственным секретарем Киргизской Республики Суйунбеком Касмамбетовым и участниками IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Также Глава республики посетит конкурсы олонхосутов, хомусистов, запевал осуохая, посмотрит постановку спектакля-олонхо по мотивам произведения Андрея Титарова «Хардааччы Бэргэн».

В завершающий день праздника, 21 июня, Айсен Николаев побывает на IV Международном фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» и примет участие в торжественной церемонии закрытия Ысыаха Олонхо — 2022.