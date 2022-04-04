В Верхневилюйске продолжаются работы по устранению утечки на газопроводе

На текущий момент сотрудники АО «Сахатранснефтегаз» проводят земляные работы по расширению приямка для доступа к обнаруженному месту утечки. Установлена причина повреждения газопровода высокого давления.

Главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев — сообщил, что причиной утечки газа стала трещина на месте врезки газопровода диаметром 100 мм из-за морозобойной трещины грунта.

«Место утечки обнаружено сотрудниками приблизительно в 4 часа утра сегодня, 4 апреля. К настоящему моменту утечка временно устранена. На месте инцидента проводятся земляные работы, чтобы обеспечить необходимый доступ к телу газопровода. Основные газовые сети Верхневилюйска остаются под давлением, но кратковременные веерные отключения для обеспечения безопасности ожидаются. Примерно с 13:00 начнутся работы по ремонту, сварочные бригады будут действовать максимально быстро, – подчеркнул главный инженер предприятия.

В целях безопасности под частичное ограничение газоснабжения может попасть микрорайон Билиилээх. Состав Верхневилюйского эксплуатационного газового участка дополнительно усилен сотрудниками Вилюйского газового участка АО «Сахатранснефтегаз».

Всего задействовано 32 человека, в том числе две сварочные бригады, пять единиц техники.

«Сахатранснефтегаз» продолжает дальнейшее информирование в целях распространения достоверной информации и напоминает о том, что с материалами о ходе ремонтных работ можно ознакомиться в телеграм-канале предприятия https://t.me/stng_info, на странице в сети ВКонтакте https://vk.com/stng_info, «Одноклассники» https://ok.ru/group/62387926270165 или на сайте AOSTNG.RU.