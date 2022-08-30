В Верхневилюйске открыли новую набережную озера «Куорамыкы»

Глава Якутии Айсен Николаев 30 августа открыл после завершения строительства набережную озера «Куорамыкы» в селе Верхневилюйск. Глава республики поздравил верхневилюйцев с этим событием и подчеркнул, что руководством района и села проведена большая работа.

Полностью преобразилась набережная озера «Куорамыкы», обновлен парк культуры и отдыха и открыта новая детская площадка.

«Очень рад, что в Верхневилюйске введена в работу такая замечательная набережная. Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать строить общественные пространства в других населенных пунктах улуса», — сказал Айсен Николаев. Также Ил Дархан вручил Благодарственное письмо руководителю администрации села Верхневилюйск Максиму Силигиянову.

Глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин в своем выступлении поблагодарил Айсена Николаева за поддержку в реализации этих проектов. Отдельные слова благодарности он выразил главе села Верхневилюйск Максиму Силигиянову за хорошую работу.

Отметим, что в 2020 году администрация села защитила четыре проекта по программе «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», в том числе на строительство набережной озера «Куорамыкы». Из госбюджета республики направлена субсидия в размере более 66 млн рублей и больше 4 млн рублей из местного бюджета. Объект построен в два этапа. Озеро Куорамыкы очищено, отсыпано песком, здесь организована зона отдыха для жителей села. Подрядчиком выступил ООО «Охонос».