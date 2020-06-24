В Верхневилюйске горели кладовки

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: ул. Спортивная мкр. Солнечный в г. Алдан, СОТ «Победа» на 11 км Сергеляхского шоссе и пер.Вилюйский в г. Якутск. Общая площадь горения составила 52 кв.м. Спасен один частный дом. Предполагаемая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

23 июня 2020 г. в 03.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Нестерова в с. Дэбдиргэ Таттинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой-гараж на площади 66 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

23 июня 2020 г. в 16.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание кладовок на улице К.Маркса в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел черный дым из кладовок. В результате пожара огнем повреждены кладовки изнутри по всей площади на 65 кв.м. Спасены магазин и рядом стоящий жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

23 июня 2020 г. в 19.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении на улице Октябрьская в п.Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден потолок на площади 9 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!