В Верхневилюйске 28 семей переехали из аварийного жилье в новый дом

В Верхневилюйске сегодня, 22 января, ввели новый многоквартирный дом. Туда переехали 28 семей, которые проживали в аварийных домах по улице им. Исидора Барахова.

Ключи новоселам вручил Ил Дархан Айсен Николаев, который в свой юбилейный день рождения работает в Верхневилюйском районе.

«Национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, является одним из приоритетных. Он предоставляет миллионам людей реальные возможности для улучшения жилищных условий. В нашей республике по программе переселения планируется расселить более 1 млн квадратных метров жилья. Я очень рад, что сегодня этой возможностью смогли воспользоваться и жители Верхневилюйска», — сказал Айсен Николаев.

Трехэтажный дом на 1700 кв.м. построен по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» национального проекта «Жильё и городская среда». В нем имеются однокомнатные и трёхкомнатные квартиры. Генеральным подрядчиком выступила компания «Стройинжиниринг».

Глава Якутии напомнил, что регион получает самый большой объём финансирования на программу переселения граждан из аварийного жилья, которая работает не только в городах, но и в районах республики.

От имени новосёлов слова благодарности руководству республики и района выразила Светлана Васильева.

«Сегодня для нас настоящий праздник. Это такой трепетный и волнительный момент. Дом замечательный, красивый, современный, и мы уверены, что жить в нём будет тепло и комфортно», — сказала она.

Глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин поблагодарил руководство республики за поддержку в реализации адресной программы. По его словам, общий объем расселяемого жилья в районе по второму этапу программы составляет почти 27 тыс. кв. м., из них на сегодня реализовано порядка 4,5 тыс. кв.м. В частности, в 2022 году планируется расселить 7 тыс. кв.м.

Напомним, что по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта «Жильё и городская среда» в Якутии в 2021 году расселено свыше 18 тысяч человек из порядка 326 тысяч кв. метров аварийного жилья. В 2022 году планируется переселить свыше 25 тысяч человек из 461 тысячи кв. метров накопительным итогом.