В Верхнеколымском улусе построят новую котельную

В п. Зырянка Верхнеколымского района Якутии доставлена первая партия продукции производственно-технического назначения для строительства нового теплоснабжающего объекта.

Новая котельная №5 мощностью 12,5 мегаватт будет построена по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» и заменит старый централизованный теплоисточник, возведенный еще в 60-х годах прошлого века.

Кроме того будет оптимизирована маломощная котельная №1, а подключенные к ней объекты присоединят к новой котельной. В пятой котельной планируют установить пять котлов по 2,5 МВт. Построит объект подрядная организация ООО «Арктика», сообщил директор Вехнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Кудрат Лукманов.

В будущем она обеспечит централизованным теплоснабжением строящиеся по программе переселения многоквартирные дома районного центра.