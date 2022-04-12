В ведущих сельхоз предприятиях региона пройдет Единый день открытых дверей для школьников

16 апреля 2022 года профессиональные образовательные организации Якутии, реализующие образовательные программы в сельскохозяйственной отрасли, совместно с предприятиями-партнерами проведут Единый день открытых дверей для старшеклассников «Профессионалитет – ты в хорошей компании».

В марте этого года по стране были отобраны 70 колледжей и техникумов, которые войдут в кластеры нового федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году. В список образовательно-производственных кластеров вошли семь профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия): Якутский сельскохозяйственный техникум, Намский техникум, Чурапчинско-аграрно технический колледж, Олекминский техникум, Арктический колледж народов Севера, Харбалахский образовательный комплекс им. Н.Е. Мординова, Центр подготовки рабочий кадров «Арктика» Жиганское структурное подразделение. Кластеры — это объединения учреждений СПО региона и отраслевых предприятий, благодаря которым студенты смогут быстро обучаться востребованным профессиям и сразу получать опыт на производствах.

В Единый день открытых дверей параллельно в семи районах Якутии для школьников проведут экскурсии на базе отраслевых предприятий, таких как «Сахабулт», «Саюри», Национальный парк «Ленские столбы», «Республиканский центр пищевых технологий, СХПК «Чурапча», СХПК «Жиганский» и другие. Также для участников организуют профессиональные пробы, где предоставят им возможность пробовать себя в желаемой профессии, таких как: обработчик рыбы и морепродуктов, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, ветеринар, агроном и многое другое.

В рамках мероприятия в г. Якутске на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки пройдет родительское собрание с участием Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и участников образовательно-производственного кластера.

День открытых дверей направлен на широкое информирование о востребованных профессиях в сельскохозяйственной отрасли в Республике Саха (Якутия). Данное мероприятие даст возможность колледжам и техникумам региона становиться реальными кадровыми центрами, а работодателям — участвовать в системе подготовки специалистов, формировать свои запросы к образовательным программам.

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