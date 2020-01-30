В вахтовке пострадали 14 человек

Прокуратура начала проверку по факту опрокидывания вахтовки.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Оймяконского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 1083 км. ФАД Р504 «Колыма».

По оперативным данным в результате опрокидывания вахтовой машины, двигавшейся из г. Магадан в п. Усть-Нера Оймяконского района, пострадало 14 человек, из них 13 получили травмы легкой степени тяжести, 1 средней степени тяжести.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

