30.01.2020
15:47
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Происшествия

В вахтовке пострадали 14 человек

Прокуратура начала проверку по факту опрокидывания вахтовки.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Оймяконского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 1083 км. ФАД Р504 «Колыма». 

По оперативным данным в результате опрокидывания вахтовой машины, двигавшейся из г. Магадан в п. Усть-Нера Оймяконского района, пострадало 14 человек, из них 13 получили травмы легкой степени тяжести, 1 средней степени тяжести. 

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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