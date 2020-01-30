30.01.2020
15:47
97
Происшествия
В вахтовке пострадали 14 человек
Прокуратура начала проверку по факту опрокидывания вахтовки.
По поручению прокуратуры республики прокуратура Оймяконского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 1083 км. ФАД Р504 «Колыма».
По оперативным данным в результате опрокидывания вахтовой машины, двигавшейся из г. Магадан в п. Усть-Нера Оймяконского района, пострадало 14 человек, из них 13 получили травмы легкой степени тяжести, 1 средней степени тяжести.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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