В вагоны ЖДЯ введена услуга гендерного купе

В вагоны АО «АК «ЖДЯ» введена услуга гендерного купе.

С 31 марта открыта продажа проездных документов с услугой «гендерное купе» в купейные вагоны сообщением Нижний Бестях-Тында, Нижний Бестях-Иркутск, Нижний Бестях-Владивосток, Нижний Бестях-Благовещенск, Нижний Бестях-Нерюнгри-Пассажирская.

По информации заместителя генерального директора по вагонно-пассажирскому комплексу Алексея Соколова услуга раздельного купе — выбор билета в мужское, женское или смешанное купе — будет вводиться поэтапно в течение апреля – июля 2023 года. Для чего выделяется по одному купе в каждом из перечисленных вагонах (3-е купе, места с 9 по 12). При покупке билета на места 9,10,11,12 в указанные выше вагоны, в кассе или на сайте, гендерный признак будет установлен по желанию пассажира, который первым приобретает проездной документ в данное купе.

Приобрести проездные документы с новой услугой можно во всех билетных кассах и в сети Интернет. В билетах указывается признак купе в графе за обозначением типа — «Т», где буква «М» обозначает мужское, «Ж» — женское и «С» — смешанное купе.

Оформление билета с новой услугой не требует каких-либо дополнительных затрат со стороны пассажира.