В ужасном ДТП Ипсум разорвало на части

22 мая в г. Нерюнгри водитель 1998 г.р. , управляя автомобилем «Тойота Ипсум», потерял контроль над управлением и совершил наезд на опору уличного освещения, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) на своей официальной странице в Инстаграм.

В результате ДТП водитель получил ушибы и ссадины, от госпитализации отказался. Пассажир, который находился на заднем сидении, получил множественные ушибы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Он госпитализирован в реанимационное отделение Нерюнгринской ЦРБ. У водителя и пассажира установлено алкогольное опьянение.

На фото к посту о ДТП видно, что машина буквально разорвало на две части. Комментаторы пишут, что машина оказалась «распилом», что, возможно, и спасло участников ДТП от более страшных последствий.