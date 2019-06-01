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В устье Лена вскроется на 2-3 суток раньше

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 01 июня 2019 года

На реке Лена

 Активная фаза ледохода проходит по территории Булунского и Жиганского районов.

Нижняя кромка наблюдается в 70 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района (260 км до устья) уровень воды составляет 2205 см (+7 за 4 часа, +214 за сутки) при критическом 3150 см, средний ледоход.

Верхняя кромка – в 40 км ниже г.п. Джарджан Жиганского района (585 км до устья), уровень воды составляет 1835 см (+4 см за 4 часа, +3 см за сутки) при критическом 2260 см, густой ледоход.

Протяженность ледохода составляет 325 км. За сутки ледоход продвинулся на 70 км.

Прогноз вскрытия реки Лена: 5-6 июня ожидается вскрытие реки в устьевом участке, что на 2-3 суток раньше нормы, подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

На реке Колыма

Активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Черский  Нижнеколымского района (133 км до устья), средний ледоход.

— у н.п. Колымское Нижнеколымского района (290 км до устья) уровень воды составляет 911 см (-9 см за 4 часа, -29 см за сутки), при критическом 1010 см, чисто.

— у н.п. Черский Нижнеколымского района (133 км до устья), уровень воды составляет 491 см (+36 см за 4 часа, +106 см за сутки), при критическом 600 см, средний ледоход         Верхняя кромка – наблюдается в 55 км ниже н.п. Колымское (235 км до устья), редкий ледоход.

— у н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 633 см (-8 см за сутки) при критическом 770 см, чисто. Наблюдается подтопление ВПП (55%).

Протяженность ледохода составляет 102 км. За сутки ледоход продвинулся на 103 км.

Прогноз по реке Колыма: В ближайшие сутки у н.п. Зырянка ожидается постепенное понижение уровня воды с сохранением высоких отметок.

Вскрытие реки в устьевом участке ожидается в первой декаде июня (2018 год —  9 июня), в устьевой части существует вероятность повышения уровней воды с достижением критических отметок у н.п. Походск Нижнеколымского района.

В бассейне р.Алазея — наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Сватай Среднеколымского района (1664 км до устья, 839 км до н.п. Аргахтах),  уровень воды составляет 510 см (+2 см за сутки), при критическом 750 см, подвижки льда.

— у н.п. Аргахтах Среднеколымского района (825 км до устья, 304 км до Анрюшкино), уровень воды составляет 531 см (+6 см за сутки), при критическом 780 см, подвижки льда.

— у н.п. Андрюшкино Нижнеколымского района (521 км до устья), уровень воды составляет 726 см (+43 см за сутки), при критическом 1000 см, закраины.

На реке Индигирка

Активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского и Аллайховского районов.

Нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Оленегорск Аллайховского района (325 км до устья, 135 км до н.п. Чокурдах) гидропоста нет, густой ледоход.

— у н.п. Чокурдах Аллайховского района (190 км до устья) уровень воды составляет 557 см (+2 за 4 часа, +25 за 16 часов) при критическом 913 см, подвижка льда.

Верхняя кромка – наблюдается в 150 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского района (453 км до устья). Уровень воды составляет 907 см (+15 см за сутки) при критическом 1202 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 128 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

Прогноз вскрытия реки Индигирка: в ближайшие сутки — двое ожидается дальнейшее продвижение ледохода по территории Аллайховского района. Вскрытие реки в районе н.п. Чокурдах Аллайховского района ожидается 6-7 июня, в сроки, близкие к норме. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается во второй декаде июня (2018 год — 14 июня)

На реке Яна

Активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км выше н.п. Казачье Усть – Янского района (156 км до устья), густой ледоход. Уровень воды у н.п. Казачье составляет 880 см (+260 см за сутки) при критическом 1350 см, вода на льду.

Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть-Куйга Усть – Янского  района (297 км до устья), уровень воды составляет 627 см (0 см за сутки) при критическом 1309 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 141 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

Прогноз вскрытия реки Яна: в ближайшие сутки – двое ожидается вскрытие реки у гидропоста Юбилейная (с. Казачье). Вскрытие реки в устьевом участке ожидается в первой пятидневке июня. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается во второй декаде июня (2018 год — 11 июня)

На р. Оленек

Активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже гидропоста Сухана Оленекского района (803 км до устья), уровень воды составляет 1152 см (+25 см за 4 часа, +362 см за сутки), критической отметки нет, густой ледоход.

— у г/п Тюмяти Оленекского района (207 км до устья) ледостав с торосами.

Верхняя кромка — в районе в 100 км ниже н.п. Оленек Оленекского района (1377 км до устья), уровень воды составляет 1089 см (-37 см за сутки) при критическом 1350 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 574 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

Прогноз вскрытия реки Оленек: в первой пятидневке июня ожидается вскрытие реки у г/п Тюмяти.

В связи с прохождением весеннего паводка Оленекское, Среднеколымское, Нижнеколымское, Усть-Майское, Булунское звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме  «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

На базе ЦУКС Главного управления МЧС России по РС (Я) в целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики организована работа межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия).

На реке Колыма работают 2 оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе 24 человека, 5 ед. техники, в том числе 1 ВС, 4 плавсредств.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям республики с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

 

 

 

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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