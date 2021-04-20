В устав Якутска вносятся важные изменения

20 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту. Рассмотрены следующие вопросы: о внесении изменений в устав города, о законодательной инициативе Якутской Гордумы по КоАП РС(Я), наградные и другие вопросы. Вел заседание председатель комиссии депутат Николай Васильев.

По первому вопросу «О внесении изменений в устав городского округа «город Якутск» прослушана информация Айаала Ноговицына, начальника правового департамента окружной администрации города Якутск.

Нововведения связаны с изменениями федерального законодательства. Так, в Устав города Якутска вносится такое понятие, как «инициативные проекты». Это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления с целью реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

В устав Якутска вводится новая «Статья 15.1. Инициативные проекты».

Как указано в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта, особенность инициативных проектов в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Как сказал Айаал Ноговицын, сразу вспоминается инициатива предпринимателя Арсена Томского внести свои средства городу.

В связи с новой формой осуществления местного самоуправления вводятся изменения в порядок опроса граждан и собрания граждан. Для проведения опроса после введения изменений может быть использован сайт муниципального образования. В этом случае устанавливается порядок идентификации участников опроса.

Изменения в уставе связаны также с тем, что сход граждан на части территории населенного пункта для решения вопросов самообложения может созываться Якутской городской Думой по инициативе группы жителей численностью не менее 10 человек. То есть теперь можно проводить сход не всего муниципального образования, а его части.

Еще одно изменение: органам местного самоуправления предоставлено право по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Возможно Якутску будут переданы полномочия субъекта федерации в этой части. Это касается возвращения медвытрезвителей.

Сводная таблица вносимых изменений опубликована на сайте Якутской городской Думы.

Второй вопрос – «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях». С информацией выступила Христина Харлампьева, аудитор контрольно-счетной палаты города Якутска.

Изменения связаны с приведением в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях и уточнением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении.

Также рассмотрены вопросы: «О присвоении классного чина муниципальному служащему городского округа «город Якутск», «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы», «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутск», «О награждении знаком «За заслуги перед Якутском», «О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск», «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска», «О награждении знаком отличия работников здравоохранения г. Якутска «За заслуги перед здравоохранением города Якутска».