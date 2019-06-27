В Усть-Янском улусе возле села загорелась сухая растительность

26 июня в МЧС республики поступило сообщение о том, что вблизи села Сайылык Усть-Янского района произошло возгорание сухой растительности, кустарника, сообщает пресс-служба ведомства.

«Было два очага возгорания, в 1,5-2 км от села и в 4 км от села. Сейчас острая фаза пройдена, прямой огонь сбит. Однако задымленность возле села присутствует, люди работают над локализацией самих источников», — прокомментировал первый заместитель главы Усть-Янского района Валерий Сидорин.

Пожар тушили силами пожарных и местного населения, также на помощь прибыли силы из районного центра, говорится в сообщении.

На базе администрации села Сайылык организовано круглосуточное дежурство оперативного штаба, ведется патрулирование, отметили в пресс-службе.