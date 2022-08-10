10.08.2022
17:17
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Происшествия

В Усть-Янском улусе пропали оленеводы — неподалеку были замечены следы медведя

5 августа вблизи села Тумат без вести пропали оленеводы – Глотов Николай Артурович (1994 г.р.) и Барабанский Спиридон Спиридонович (1978 г.р.), работающие в стаде № 3 — сообщает газета Заря Яны.

Они вышли на дежурство, а на следующее утро бесследно исчезли, об этом сообщает ориентировка отдела МВД России по Усть-Янскому району.

Отмечается, что пастухи во время дежурства были без оружия и транспортных средств. Ранее неподалеку были замечены следы медведя.

Прибывшая на следующее утро (6 августа) оленеводческая бригада под руководством бригадира стада С.Г. Филиппова выдвинулась на поиски потерявшихся работников, но пастухов так и не нашли. Отправленные работники стада №3 на моторной лодке и снегоходе на протяжении нескольких дней обследовали близлежащую окрестность, но поиски не принесли результатов.

Как нам сообщили в ЕДДС Усть-Янского района, сейчас к отбытию готовится поисковая группа под руководством жителя села Хайыр Саира Насыева. Группа начнет поиски сразу после улучшения погодных условий.

Подробнее: https://xn—-7sbu0an2ezab.xn--p1ai/article/67465

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Заря Яны

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