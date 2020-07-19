В Усть-Янском районе сгорел расселенный дом

18 июля 2020 г. в 04.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на ул. Короленко в п.Южная-Нюя Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горит кровля дома и баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена: кровля дома и бани по всей площади 122 кв.м. Спасено два строения. Причина – нарушение правил пожарной безопасности. Виновное лицо хозяин и ущерб устанавливается.

18 июля 2020 г. в 08.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре автомобиля на трассе в г.Ленск-Мирный. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате пожара повреждена проводка в моторной отсеке на площади 0,3 кв.м. Причина — предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо хозяин и ущерб устанавливаются.

18 июля 2020 г. в 12.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в расселенном доме на ул.Лейтенанта Слепцова в с.Казачье Усть-Янского района. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 450 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

18 июля 2020 г. в 16.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора ул. Гимеинская в г. Якутск. В результате пожара произошло горение мусора на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаютс

18 июля 2020 г. в 18.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частной бани на ул. Индустрильная в Мирный Мирнинского района. В результате пожара огнем поврежден пол внутри бани на площади 3 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасено частная баня. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!