В Усть-Янском районе провели акцию «Спасибо врачам»

Медики Усть-Янской ЦРБ получили продуктовые наборы.

Врачи, медсестры и другие медицинские работники стоят на страже района от коронавирусной инфекции. И, безусловно, весь медицинский персонал следует хорошо поддерживать. С таким визитом к главному врачу Усть-Янской ЦРБ Матрёне Потаповой пришли заместитель главы Усть-Янского района Анатолий Стручков, председатель профсоюза Надежда Колмогорова и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.

«От местного отделения политической партии «Единая Россия» работникам районной больницы, работникам инфекционного отдела и скорой помощи подарили более 30 продуктовых наборов», – прокомментировал Максим Иванов.

Местный исполком партии выражает благодарность индивидуальному предпринимателю Алексею Кривошапкину за помощь в организации перевозки подарков из Якутска.