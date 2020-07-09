В Усть-Янском районе провели акцию «Спасибо врачам»
Медики Усть-Янской ЦРБ получили продуктовые наборы.
Врачи, медсестры и другие медицинские работники стоят на страже района от коронавирусной инфекции. И, безусловно, весь медицинский персонал следует хорошо поддерживать. С таким визитом к главному врачу Усть-Янской ЦРБ Матрёне Потаповой пришли заместитель главы Усть-Янского района Анатолий Стручков, председатель профсоюза Надежда Колмогорова и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов.
«От местного отделения политической партии «Единая Россия» работникам районной больницы, работникам инфекционного отдела и скорой помощи подарили более 30 продуктовых наборов», – прокомментировал Максим Иванов.
Местный исполком партии выражает благодарность индивидуальному предпринимателю Алексею Кривошапкину за помощь в организации перевозки подарков из Якутска.
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