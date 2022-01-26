В Устьянье построят атомную станцию

Кирилл Бычков провёл заседание штаба по строительству атомной станции малой мощности

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков рассмотрел вопросы реализации проекта строительства атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе.

Так, согласно дорожной карте в июне 2021 года в п. Усть-Куйга состоялись общественные слушания предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии на размещение для АСММ. Сейчас ведутся предпроектные работы, обоснование инвестиций, подготовка материалов для государственной экологической экспертизы.

Строительство позволит обеспечить электроэнергией населенные пункты Усть-Куйга, Казачье, Депутатский, а также промышленные предприятия. Так, одним из основных потребителей станут Кючусское золоторудное месторождение.

Оператором освоения Кючусского месторождения выступает ПАО “Селигдар”. С 2022 по 2024 год здесь планируются проведение геологоразведочных работ, разработка технологического регламента, изысканий. Проектирование ГОКа и строительство запланировано на 2025-2026 годы.

Напомним, что в 2019 году между Республикой Саха (Якутия) и ГК “Росатом” было подписано Соглашение о намерениях, порядке организации взаимодействия и сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и ГК «Росатом», согласно которому рассматривается возможность строительства АСММ в районе п. Усть-Куйга Усть-Янского района, со сроком ввода в промышленную эксплуатацию в 2028 году.