В Усть-Нере семья приютила ночного хищника

Одна из самых крупных сов в мире под названием «Бородатая неясыть» попалась в руки дорожников Усть-Неры. Ночного хищника работники Дорожно-эксплуатационного предприятия № 132 обнаружили совершенно случайно.

Дорожники Усть-Неры нашли пернатого на территории базы, возле котельной. Сова — хищная ночная птица — вела себя абсолютно спокойно. Как рассказывают ребята, сначала они побоялись подойти к ней близко. Взгляд незваной гостьи пугал, ее неподвижные глаза смотрели прямо. В природе ей постоянно приходится выслеживать добычу. Известно, что на взрослую птицу не рискует напасть ни один хищный зверь. Дорожники только сфотографировали ее, сняли на видео.

Птица выглядела слабоватой и совсем не активной, поэтому парни подумали, что ее сбила машина. Было очень жалко оставлять лесную гостью без присмотра.

Добросердечный работник дорожного хозяйства Петр Соколовский решил ее забрать к себе домой.

– Так как у нас в Усть-Нере нет орнитолога, специалиста по птицам, решил отвезти сову в ветеринарную станцию. Но, к сожалению, там не смогли помочь. Затем в поисках нужной информации обратился к интернету. Сначала я подумал, что это филин. Но, как оказалось, это — Бородатая неясыть и скорее всего, девочка, судя по характеристикам, — рассказывает Петр.

Сейчас птица привыкает к людям, состояние ее заметно улучшается. Первое время дорожнику приходилось открывать птице клюв и кормить прямо с рук. Сейчас Софа, как ее прозвали в семье, может сама брать пищу.

Даже иногда показывает свой характер — начинает упорно сопротивляться, когда берешь ее обеими руками.

— Сова уже стала выходить из коробки и прогуливаться по квартире, — рассказал, улыбаясь, Петр.

Когда сова поправится, Соколовские планируют отпустить ее на волю.