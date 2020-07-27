27.07.2020
12:45
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Происшествия

В Усть-Нере обнаружили нелегальный бизнес

Прокуратура Оймяконского района Якутии в рамках реализации полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ  (незаконные организация и проведение азартных игр).

Уголовное дело возбуждено по материалам отделения в Оймяконском районе Управления ФСБ России по Республики Саха (Якутия).

При возбуждении уголовного дела установлено, что двое местных жителей, в том числе одна женщина незаконно организовывали и проводили в п. Усть-Нера Оймяконского района азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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