В Усть-Нере обнаружили нелегальный бизнес

Прокуратура Оймяконского района Якутии в рамках реализации полномочий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Уголовное дело возбуждено по материалам отделения в Оймяконском районе Управления ФСБ России по Республики Саха (Якутия).

При возбуждении уголовного дела установлено, что двое местных жителей, в том числе одна женщина незаконно организовывали и проводили в п. Усть-Нера Оймяконского района азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.