В Усть-Майском улусе заменят магистральные теплосети

Усть-Майский филиал Теплоэнергосервиса продолжает ремонт и реконструкцию магистральных тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов. Финансовая составляющая программы нынешнего года — более 22 миллионов рублей.

За лето теплоэнергетикам предстоит заменить рекордное количество теплосетей — почти 10 километров трубопроводов на 21 участке. На текущий момент уже завершены работы по реконструкции теплосетей в п. Усть-Мая от района предприятия дорожников до улицы Горького с увеличением диаметра труб до 150 мм. Также закончилась реконструкция теплосетей от улицы Первомайская до улицы Горького и по улице Адамова. Близки к завершению работы по реконструкции тепловых сетей с ППУ изоляцией в поселках Эльдикан, Эжанцы, Кюпцы. В Усть-Миле прокладка тепловых магистралей с подключением новых абонентов к центральному отоплению будет завершена к началу отопительного сезона.

Как рассказал директор филиала, Владимир Харитонов, переход на новые теплосети в Усть-Майском районе проходит поэтапно с 2017 года. Со временем привычные деревянные короба, в которых проложены трубы старого образца останутся в прошлом, пока же их частично приходится ремонтировать. Особое внимание специалисты обращают на участки с выявленными повреждениями.